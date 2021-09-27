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Сопредседатель «АдГ» Крупалла намерен дальше поддерживать «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 02:45
Политика
Сопредседатель «АдГ» Крупалла намерен дальше поддерживать «Северный поток — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 27 сентября. Партия «Альтернатива для Германии» указала на важность проекта «Северный поток — 2». Как заявил сопредседатель Тино Крупалла, фракцию будет продвигать трубопровод в бундестаге.

«Северный поток — 2» уже достроен. По словам сопредседателя «Альтернативы для Германии», трубопровод необходим для энергобезопасности страны. Проект даст возможность получать более дешевую энергию, передает РИА Новости.

«Этот «мирный проект», как я называю его, должен быть запущен. Я надеюсь, судьба проекта не изменится. Мы будем оказывать давление на правительство в этой связи, не важно, будет ли канцлером кандидат от социал-демократов или ХДС... Это было бы безумием – похоронить проект. Он уже построен, сейчас ведутся переговоры по контрактам, и поэтому мы всячески поддерживаем его», — подчеркнул Крупалла.

Новое правительство Германии не должно дискредитировать российский газопровод, считает посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По словам дипломата, договоренности относительно «Северного потока — 2» должны выполняться, несмотря на соображения политической конъюнктуры.

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