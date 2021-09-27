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Министр иностранных дел Германии Маас получил прямой мандат в бундестаге
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Министр иностранных дел Германии Маас получил прямой мандат в бундестаге
wikipedia.org  /  Sandro Halank / CC-BY-SA 3.0

Берлин, 27 сентября. Глава МИД ФРГ Хайко Маас получил прямой мандат в бундестаге. Министр опередил в округе Саарлуи главу минэкономики Петера Альтмайера, следует в воскресенье из данных избиркома.

Между главами министерств в Саарлуи состоялась настоящая «дуэль» за право обладать прямым мандатом в бундестаге, пишет RT. За Мааса отдали голос 36,92% избирателей, за Альтмайера - 27,84%. Несмотря на это, глава Министерства экономики и энергетики Германии еще может рассчитывать на депутатское место по партийным спискам.

Хайко Маас является членом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Петер Альтмайер представляет Христианско-демократический союз Германии (ХДС). На данный момент лидерство на выборах в бундестаг сохраняет СДПГ. Вторую строчку занимают консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Тройку лидирующих политических сил замыкают «Зеленые». Ранее одну из крупнейших партий «Альтернативу для Германии» (АдГ) не внесли в бланки для подсчета голосов в Нижней Саксонии.

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выборы германия бундестаг маас
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