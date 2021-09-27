Простой алгоритм действий поможет узнать самых частых посетителей страницы «ВКонтакте»

Москва, 27 сентября. Узнать пользователей, которые чаще всего посещают страницу в социальной сети «ВКонтакте» можно одним хитрым способом.

Инструментарий «ВКонтакте», в отличие от «Одноклассников», не позволяет просмотреть список гостей страницы. Создатели соцсети недавно добавили функцию анализа статистики. Эта опция позволяет владельцам страниц оценить активность со своими профилями. Однако имен посетителей узнать не удастся, передает Mail.ru.

Проверить главных поклонников можно с помощью простого алгоритма действий. Для этого необходимо авторизоваться в аккаунте через браузер на компьютере. После следует зайти в раздел настроек, в самом низу страницы кликнуть на «Удалить свой профиль». Далее нужно выбрать причину «Мою страницу не комментируют». После этого действия появятся два имени пользователей, которые чаще всего просматривают страницу.

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее определили, что каждый третий россиянин проводит в Сети около трех часов в день. «ВКонтакте» занимает третье место в рейтинге самых популярных сервисов.