Останки всех членов экипажа разбившегося Ка-27 обнаружены на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 27 сентября. Вертолет Ка-27 разбился на Камчатке. После падения никто из членов экипажа не выжил, их останки нашли, сообщил информированный источник.

Воздушное судно выполняло тренировочный учебно-тренировочный полет 23 сентября. Связь с экипажем прервалась в 5:30 по местному времени (в 20:30 по московскому времени). На борту находились пять человек. Как только Ка-27 пропал с радаров, спасатели приступили к поискам.

«Погибли все пять человек, находившихся на борту. Их останки обнаружены», — передает слова источника «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ка-27 на Камчатке. Фрагменты воздушного судна обнаружены на северном склоне горы Острая. Дело открыто по статье о нарушении правил полетов. Очевидцы распространили в Сети видеозаписи, снятые на месте падения вертолета.