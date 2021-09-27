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Определенная манера вождения автомобиля поможет сэкономить бензин
Общество
Определенная манера вождения автомобиля поможет сэкономить бензин
pixabay.com  /  Michal Jarmoluk

Москва, 27 сентября. Скорость езды и разгона влияет на расход топлива автомобиля. Эти факторы можно использовать, чтобы сделать поездку более экономичной.

Соответствующие показатели указываются в спецификациях транспортного средства и автомобильных мануалах. Однако четко ориентироваться на них не стоит. К указанным цифрам стоит прибавлять от литра до двойного объема, передает «Российская газета».

Такое расхождение связано с особенностями тестирования автомобилей на специальных стендах. Искусственно создаваемые условия далеки от реальной обстановки на дороге. Если водитель все же решит полностью следовать рекомендациям, то он будет мешать другим участникам движения.

Максимально экономичной считается скорость в 75 километров в час. Разгоняться до 50 километров в час стоит за 26 секунд, а стрелку тахометра не поднимать до 1,5 тысячи оборотов в минуту. Чтобы соблюдать такую манеру вождения, стоит двигаться по крайней правой полосе, чтобы никому не мешать.

Автоэксперт Игорь Моржаретто ранее дал советы по прохождению техосмотра. Он порекомендовал привести автомобиль в порядок до процедуры.

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