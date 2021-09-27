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Четыре человека погибли в Дагестане при аварии с участием трех автомобилей

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 02:18
Происшествия
Четыре человека погибли в Дагестане при аварии с участием трех автомобилей
pxhere.com

Махачкала, 27 сентября. Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в Дагестане. В результате ДТП четыре человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Трагедия произошла вечером 26 сентября в Дербентском районе. Помимо погибших, в аварии также пострадали четыре человека.

«В результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, еще столько же — пострадавшие», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что состояние водителя грузового автотранспорта оценивается как тяжелое. На месте происшествия работаю экстренные службы. Проводится служебная проверка, в ходе которой буду выяснены причины и обстоятельства трагедии.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Тамбовской области. При лобовом столкновении легковых автомобилей погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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