Глава МИД Украины Кулеба восхитился речью Зеленского с цитатами Путина

Киев, 27 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского было одним из самых сильных на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что речь главы государства была четкой и произвела на зрителей впечатление. Глава МИД заверил, что его мнение якобы разделяют представители других стран.

«Его речь произвела впечатление. Я могу без преувеличения сказать, что это была одна из самых сильных речей этой Генассамблеи ООН. И это признают наши коллеги, иностранные дипломаты», — заявил Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Владимир Зеленский во время поездки в Нью-Йорк провел несколько международных встреч. На каждой президент Украины поднимал вопрос «Северного потока — 2». Кулеба признался, что остался доволен прошедшими переговорами.

Граждане Украины ранее назвали нелепым визит Зеленского в США. Они указали на множество ляпов и ошибок в речи главы государства. Одной из них является цитирование российского лидера Владимира Путина. Зеленский привел слова своего коллеги об опасности попыток расшатать легитимность ООН, однако неверно указал, из какой именно речи взял эту цитату.