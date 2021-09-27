Аналитик Леонков: российские войска РЭБ отработали новые методы на учениях «Запад-2021»

Москва, 27 сентября. Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России в ходе прошедших военных учений «Запад-2021» отработали новые методы ведения боевых действий и показали современные средства.

Маневры продемонстрировали, что новые тактические решения РЭБ позволяют максимально эффективно бороться с ракетными и артиллерийскими системами неприятеля. Модернизация в подразделениях радиоэлектронной борьбы началась еще в 1991 году и продолжается по сегодняшний день. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на слова военного эксперта Алексея Леонкова.

Основой развития войск служит советский опыт и база. Благодаря новым средствам радиоэлектронной борьбы, российские военнослужащие могут вывести из строя дальнобойные ракетные и артиллерийские установки противника и обеспечить защиту РФ, считает Леонков.

«Тактика простая. Сначала комплексы проводят радиотехническую разведку, во время которой определяют диапазон радиочастот, где работает противник. Затем нарушают работу каналов связи: не дают «умному» оружию получить координаты цели или сориентироваться на местности», – заявил Леонков.

Такое простое тактическое решение делает вражеские крылатые ракеты, БПЛА и прочее «умное» оружие бесполезным. Российские РЭБ также могут обезвредить взрывательный элемент на неприятельской ракете и вывести ее из строя.

Недавно авиаторы, входящие в состав Балтийского флота России, поднялись в небо для отработки навыков. В маневрах были использованы многоцелевые истребители Су-27.