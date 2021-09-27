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Председатель Рыбного союза Панин спрогнозировал стоимость икры перед Новым годом

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 01:51
Общество
Председатель Рыбного союза Панин спрогнозировал стоимость икры перед Новым годом
roscontrol.com  /  Пресс-служба Росконтроля

Москва, 27 сентября. Розничная цена красной икры перед новогодними праздниками будет не выше, чем в прошлом году. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Такой прогноз он сделал, рассказав агентству «Прайм», что сейчас добыча деликатеса превышает показатели прошлого года. При этом спрос на товар не растет.

В 2020 году средняя цена за килограмм красной икры в начале сезона составляла примерно 4-4,5 тыс. руб. К Новому году ценник поднялся до 5,5 тыс., а весной и вовсе до 6 тыс.

«Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было», — уточнил собеседник агентства.

В текущем году Рыбный союз прогнозирует цену за кило икры горбуши в районе 3,5 тыс. руб., кеты — 4,3 тыс., нерки — около 4 тыс. По словам эксперта, наценки торговых сетей находятся примерно на уровне 20-30%. Поэтому на прилавках магазинов ее цена возрастет где-то на 500-1000 руб.

Недавно в Благовещенске была обнаружена свалка из контейнеров с красной икрой. Прокуратура назначила служебную проверку в связи с находкой.

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