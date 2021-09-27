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«Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
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«Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 01:46
Спорт
«Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом» в лондонском дерби
EPA/TASS  /  FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA

Лондон, 27 сентября. Матч шестого тура Английской Премьер-лиги (АПЛ) между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» закончился победой канониров со счетом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс».

Подопечные Микеля Артеты оформили себе комфортное преимущество над соперником еще в первой половине игры, трижды поразив ворота Уго Льориса. Голами отметились Эмиль Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Букайо Сака, передает RT. Во вторые 45 минут игра была равная, однако футболисты «Тоттенхэма» смогли отыграть один мяч. Результативное действие на свой счет записал Сон Хын Мин.

Это победа для «Арсенала» стала третьей подряд в рамках розыгрыша АПЛ. Канониры с девятью очками поднялись на десятое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» в последних трех матчах не набрал ни одного очка и пропустил девять мячей.

Недавно в АПЛ состоялся громкий трансфер. Португалец Криштиану Роналду перешел из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». При этом футболист отметил, что это лучшее решение, которое он принимал за свою карьеру.

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