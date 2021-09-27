«КП»: телеведущая Лариса Гузеева попала в больницу

Москва, 27 сентября. Автомобиль скорой помощи доставил телеведущую и актрису Ларису Гузееву в больницу. Еще утром артистка публиковала фотографии и видео из Крыма.

Звезду госпитализировали вечером 26 сентября в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, передает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник. По информации газеты, Гузееву проверили на наличие коронавируса, однако тест показал отрицательный результат.

Сама телеведущая никак не прокомментировала и не подтвердила эту новость. Около 14 часов назад она публиковала на своей странице в Instagram «сторис» из санатория.

Гузеева ранее высказалась по теме домогательства среди деятелей искусства. По словам артистки, обычные люди не могут получить такой опыт, как знаменитости. Таким образом Гузеева поддержала своих коллег, которые решаются рассказать о пережитом насилии спустя несколько лет.