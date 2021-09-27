Способы получения детских пособий изменятся с октября в России

Москва, 27 сентября. Детские пособия с октября будут начисляться исключительно на карту «Мир». При отсутствии таковой россияне смогут получить выплаты наличными.

Изменения коснутся лишь тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Они не распространяются на граждан, получающих пособия на сберегательную книжку, номинальный счет или почтой.

Если получатель услуги не располагает банковской картой отечественной платежной системы, то средства поступят на счет. Их можно будет снять в кассе или с помощью почтового перевода. Родители, которые хотят получать пособие безналичным способом, могут оформить карту «Мир» в любом банке.

Российское правительство намерено выделить 258 миллиардов рублей на поддержку одиноких родителей. Речь идет о пособиях, затрагивающих 1,1 миллиона детей в возрасте от восьми до 17 лет.