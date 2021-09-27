Дагестан возглавил рейтинг российских регионов по уровню приверженности ЗОЖ

Москва, 27 сентября. Больше всего приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) проживает на территории Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования.

Второе место в рейтинге самых спортивных и здоровых регионов России занимает Чечня. Замыкает тройку Республика Адыгея. Четвертое и пятое места достались Кабардино-Балкарии и Краснодарскому краю соответственно, передает РИА Новости.

Еще пять регионов оказались в конце списка. Речь идет о Хакасии, Забайкальском крае, Магаданской области, Камчатке и Еврейской автономной области (ЕАО). На территории этих субъектов проживает меньше всего людей, ведущих здоровый образ жизни. В исследовании уточняется, что 36 регионов повысили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2019 годом.

Качественный сон является одной из важных составляющих здорового образа жизни. Согласно результатам проведенного опроса, около 60% россиян испытывают проблемы с продолжительностью ночного отдыха.