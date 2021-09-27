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Дагестан возглавил рейтинг российских регионов по уровню приверженности ЗОЖ
Общество
Дагестан возглавил рейтинг российских регионов по уровню приверженности ЗОЖ
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Москва, 27 сентября. Больше всего приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) проживает на территории Дагестана. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего исследования.

Второе место в рейтинге самых спортивных и здоровых регионов России занимает Чечня. Замыкает тройку Республика Адыгея. Четвертое и пятое места достались Кабардино-Балкарии и Краснодарскому краю соответственно, передает РИА Новости.

Еще пять регионов оказались в конце списка. Речь идет о Хакасии, Забайкальском крае, Магаданской области, Камчатке и Еврейской автономной области (ЕАО). На территории этих субъектов проживает меньше всего людей, ведущих здоровый образ жизни. В исследовании уточняется, что 36 регионов повысили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2019 годом.

Качественный сон является одной из важных составляющих здорового образа жизни. Согласно результатам проведенного опроса, около 60% россиян испытывают проблемы с продолжительностью ночного отдыха.

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