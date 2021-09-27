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Портал 19Fortyfive сообщил главное беспокойство ВМС США из-за истребителя Су-35
Армия
Портал 19Fortyfive сообщил главное беспокойство ВМС США из-за истребителя Су-35
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 27 сентября. Российские истребители Су-35 способны уничтожать цели в воздухе, на земле и в воде. На это указал офицер американской армии в отставке Брент Иствуд в статье на портале 19Fortyfive.

Детище Опытно-конструкторского бюро Сухого обладает большим функционалом. Главным опасением ВМС США является противокорабельная ракета «Оникс», которую можно устанавливать на Су-35. Истребитель способен нести до восьми тонн различных ракет и бомб.

Скорость российского самолета составляет 2,5 тысячи километров в час. Воздушное судно поколения 4++ оснащено современной авионикой, доработанной РЛС (радиолокационной станцией). Су-35 отличает маневренность и «шустрость».

Возможности истребителя оценили многие страны. Египет и Каир заключили с Россией контракты на поставки машин. Алжир и Турция также планируют приобрести партию Су-35.

Иствуд уверен, что Москва таким образов создает блок союзников по всему Ближнему Востоку. США же в это время ослабляют позиции в регионе и выводят свои войска из Афганистана. Вашингтон намерен сосредоточить свои силы на борьбе с Пекином.

Американские журналисты ранее составили рейтинг самых худших самолетов на вооружении США. В позорной пятерке оказался истребитель пятого поколения F-35.

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