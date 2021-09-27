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Теннисисты Рублев и Зверев принесли сборной Европы победу на Кубке Лэйвера

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 00:03
Спорт
Теннисисты Рублев и Зверев принесли сборной Европы победу на Кубке Лэйвера
Федеральное агентство новостей

Бостон, 27 сентября. Сборная Европы в воскресенье досрочно стала триумфатором Кубка Лэйвера благодаря итоговой победе россиянина Андрея Рублева и немецкого теннисиста Александра Зверева.

В парном матче теннисисты из РФ и ФРГ одержали уверенную победу над Райли Опелка и Денисом Шаповаловым, которые входят в сборную мира и представляют США и Канаду соответственно. Матч завершился со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 10:3 в пользу членов сборной Европы, пишет RT.

Кубок Лейвера проходит с 24 по 26 сентября. За победу в стартовый день команда получает одно очко, во второй — два, в третий — три.

Сборная Европы на данный момент лидирует со счетом 14:1. Три грядущих матча пройдут в воскресенье и в ночь на понедельник. Даже если сборная мира одержит победы во всех встречах и наберет девять очков, то не сможет отнять лидерство у команды Европы.

Первую победу сборной Европы на Кубке Лэйвера ранее принес российский теннисист Даниил Медведев. В своем дебютном матче на командном коммерческом турнире он уверенно обыграл канадца Дениса Шаповалова.

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