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IKEA планирует закрыть производство плюшевых акул Blahaj

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 23:59
Общество
IKEA планирует закрыть производство плюшевых акул Blahaj
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Стокгольм, 26 сентября. Пользователи обнаружили, что популярная плюшевая акула, производимая компанией IKEA, стала недоступна для покупки. По словам сотрудников компании, игрушки уже нет в наличии.

Возмущенные покупатели написали в службу поддержки IKEA, чтобы узнать о дате появления акулы в продаже. Сотрудник по имени Хизер в Twitter сообщил, что на данный момент на складах компании изделие отсутствует и неизвестно, когда будут новые поставки. Другой работник IKEA Алекс заверил пользователей, что все их пожелания будут учтены. По его словам, на данный момент наблюдаются проблемы с поставками игрушки, однако с апреля следующего года ее и вовсе снимут с производства.

Ранее покупатели уже имели проблемы с наличием плюшевой акулы Blahaj, тогда ее также активно требовали вернуть и даже создали соответствующую петицию. Игрушку придумали дизайнеры IKEA, она выпускается уже несколько лет и до сих пор не потеряла популярность. По заверению представителей компании, каждая акула уникальна и создается вручную на заводах Индонезии.

Ранее сотрудниками компании Which, являющейся партнером Роскачества, была проведена проверка детских игрушек в магазинах. Они обнаружили массу опасных элементов в их конструкции, которые могут нанести вред ребенку.

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ikea плюшевая акула blahaj
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