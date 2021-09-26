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Массачусетские ученые смогли наделить растения способностью светиться
Наука
Массачусетские ученые смогли наделить растения способностью светиться
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Бостон, 26 сентября. В ближайшем будущем растения можно будет использовать в качестве ночных светильников благодаря открытию ученых из Массачусетского технологического института (MIT).

Им удалось придать обычным растениям способность излучать свет в темноте. Для достижения данного результата ученые обрабатывали их при помощи люминофорных материалов, работающих по аналогии со светлячками. Модифицированные растения оказались способны поглощать и хранить видимый и ультрафиолетовый свет, чтобы затем отдавать его. Исследователи отмечают, что эффект имеет довольно сильное действие, говорится на сайте института.

В перспективе это может стать новым видом ночных светильников, причем более экологичным, чем электрические. Данное открытие кардинально меняет то, как человечество воспринимает живые растения и электроэнергию. Метод уже был опробован на множестве культур. Среди них кресс-салат, табак, базилик, маргаритки и слоновье ухо. По словам ученых, всего десять секунд воздействия синими светодиодами на салат дало свечение растения на протяжении часа.

Тем временем ученые Китайской академии наук смогли синтезировать крахмал из углекислого газа. Для этого были применены недорогие ингредиенты, что обеспечит возможность использования установки в промышленных масштабах.

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