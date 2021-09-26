Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении детей в таганрогском бассейне

Таганрог, 26 сентября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проведении процессуальной проверки по факту отравления шести детей парами хлора в Таганроге Ростовской области.

Предварительно установлено, что 26 сентября шесть несовершеннолетних посетителей бассейна, расположенного в одном из культурно-оздоровительных комплексов города, резко почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в городскую больницу с подозрением на отравление парами хлора. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное, говорится на сайте Следственного комитета России.

«Глава ведомства поручил... доложить о ходе проведения процессуальной проверки по факту отравления шестерых детей парами хлора после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов города Таганрога», — сказано в сообщении.

Родители четверых детей позднее подписали отказ от госпитализации. Они решили самостоятельно наблюдать за состоянием своих детей в домашней обстановке.