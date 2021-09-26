Мишустин: ряд категорий российских граждан получат выплаты в размере 68 тысяч рублей

Москва, 26 сентября. Медицинские работники, пострадавшие от COVID-19, смогут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 68 811 рублей. Об этом сообщило издание PRIMPRESS.

Российское государство выделило на выплаты медкам около 3 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Получить надбавки смогут все медицинские работники, в том числе санитары и водители скорой помощи.

Денежные средства будут перечислять тем, кто во время выполнения своей работы заразился коронавирусом. Глава правительства отметил, что медики часто забывают о себе, помогая другим людям.

Врачи и медицинский персонал, которые перенесли COVID-19 в легкой форме смогут получить 68 811 рублей. Те, кто серьезно пострадал от инфекции, могут рассчитывать на увеличенную выплату. Семьи умерших работников здравоохранения получат 2 752 452 рубля.

Ранее стало известно, что беременные женщины начнут получать дополнительную финансовую помощь по линии Пенсионного фонда России (ПФР). Размер ежемесячных выплат будет составлять 50% от прожиточного минимума того региона, в котором проживает будущая мама.