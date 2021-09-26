Умер сценарист фильма «Как молоды мы были» Христо Ганев

София, 26 сентября. Известный болгарский актер, режиссер, сценарист и писатель Христо Ганев скончался на 98-м году жизни. Семья кинематографиста сообщила, что он ушел из жизни 25 сентября 2021 года.

Объявить о потере родственники актера решили только сейчас. Печальную весть передало агентство BTV со ссылкой на семью сценариста.

Свой путь в кинематографе Ганев начал в 1954 году, подготовив сценарий для фильма «Песня о человеке». Спустя три года он начал работать совместно с режиссером Бинкой Желязковой, своей женой. У пары есть дочь Светлана, которая также стала кинооператором.

Христо Ганев удостаивался множества премий в сфере мультипликации. Одни из наиболее успешных и известных работ сценариста – «Партизаны», «Как молоды мы были», «Ночью по крышам» и «Жизнь течет тихо».

На днях также стало известно о смерти известного американского актера Уилли Гарсона. Артист приобрел всемирную известность благодаря ярким ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Белый воротничок». Гарсон ушел из жизни в возрасте 57 лет, пишет RT.