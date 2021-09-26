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Инфекционист Тимаков предупредил о новой маскировке COVID-19

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 22:47
Общество
Инфекционист Тимаков предупредил о новой маскировке COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 26 сентября. Коронавирусная инфекция научилась «обходить иммунные барьеры» организма. На это указал инфекционист Евгений Тимаков.

COVID-19 приобретает все больше признаков респираторных заболеваний, маскируясь под обычную простуду. Многие принимают болезнь за отравление, так как вирус вызывает насморк или расстройство желудка, передает НТВ.

«Раньше мы понимали, когда поднялась температура, пропало обоняние, появился кашель — то это может быть коронавирус, поэтому сразу начинали лечение. Теперь вирус научился обходить иммунные барьеры», — пояснил Тимаков.

Коронавирус серьезно видоизменился, что притупило интуитивную способность людей защищаться от него. COVID-19 может обманывать организм человека около семи дней. За это время состояние пациента сильно ухудшается, и начинают проявляться осложнения.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее объяснил, почему не все зараженные коронавирусом теряют обоняние. Инфекция стала поражать желудочно-кишечный тракт, а не обонятельные луковицы.

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орви коронавирус евгений тимаков
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