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Ученые клиники Майо перечислили сокращающие продолжительность жизни продукты

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 22:29
Общество
Ученые клиники Майо перечислили сокращающие продолжительность жизни продукты
pixabay.com

Рочестер, 26 сентября. Употребление пяти продуктов может существенно сократить продолжительность жизни и навредить здоровью. Об этом предупредили специалисты из американской клиники Майо.

Диетолог Кэтрин Зератски порекомендовала отказаться от переработанной пищи, так как она увеличивает риск смертности. Ее коллега Лиза Торборг отметила важность сокращения в рационе красного мяса, передает портал Eat This, Not That.

«В одном из исследований установлена связь между регулярным употреблением красного мяса и ростом риска заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, в особенности рака толстой кишки. Бекон, сосиски, хот-доги, ветчина, консервированное мясо полны соли и насыщенных жиров, что также повышает риски от их употребления», — пояснила Торборг.

Жирная еда способна развить диабет второго типа и вызвать проблемы с сердцем. Ученые настоятельно порекомендовали не злоупотреблять сладким и алкогольными напитками.

Доктор медицинских наук Кортни Д’Анджело ранее предупредила об опасности употребления колбасы, блинов, выпечки и хлопьев. Эти продукты ускоряют процессы старения в организме.

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