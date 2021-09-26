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Читатели Daily Mail восхитились мужественностью Путина на отдыхе в Сибири

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 22:43
Общество
Читатели Daily Mail восхитились мужественностью Путина на отдыхе в Сибири
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Лондон, 26 сентября. Президент России Владимир Путин выглядит так, каким и должен быть сильный лидер. Такое заявление сделали читатели британского издания Daily Mail.

Они поделились впечатлениями от видеороликов и фотографий с отдыха главы российского государства в Сибири. Владимир Путин совершил небольшое путешествие на автомобиле по тайге, сплавился по реке, порыбачил и пожил в палатке. Британцев восхитил такой образ жизни президента. Они сравнили его с жизнью хозяина Белого дома Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и посмеялись над последними, передает «ПолитРоссия».

«А теперь взгляните на Байдена», — предложил один из комментаторов.

«А у нас есть фотографии смущенного Байдена, поедающего мороженое», — напомнил пользователь.

«Байден не может даже по лестнице подняться, не спотыкаясь», — заметил юзер.

«Кто более мужественный: он или Борис?» — задался вопросом читатель издания.

«Борис — великолепный неуклюжий зверь», — ответил на вопрос предыдущего оратора пользователь Сети.

Комментаторы заметили, что Джонсон нуждается в помощи Путина. Премьер-министру следует поучиться у российского президента, как управлять государством. Глава РФ представляет собой «мужчину, который контролирует границы своей страны».

Кадры с отдыха Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Сибири ранее появились в Сети. На видео можно посмотреть, как российский лидер рыбачит и управляет катером.

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путин отдых сибирь
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