Алеппо, 26 сентября. Вооруженные боевики в сирийском городе Алеппо попытались прорваться с подконтрольной Турции территории.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что часть из них погибла, часть получила ранения. После неудачной попытки боевики отступили на прежние позиции.

«В провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами САР в направлении Телль-Рифъат», — заявил Кулить.

По его словам, пять боевиков погибли, подорвавшись на минах. Еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого, пострадали пять сирийских военнослужащих, подытожил контр-адмирал.

Недавно исполнилось четыре года с событий в провинции Дейр эз-Зора, когда сирийская армия при поддержке российских ВКС одержала убедительную победу над боевиками из «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum в своей колонке вспоминил события августа-сентября 2017 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.