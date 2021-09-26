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Родители четверых детей отказались от их госпитализации после отравления хлором в Таганроге
Происшествия
Родители четверых детей отказались от их госпитализации после отравления хлором в Таганроге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Таганрог, 26 сентября. Шесть детей попали в больницу с отравлением хлором в Таганроге. Некоторые родители решили не оставлять их больнице, рассказали в администрации города.

Всего от госпитализации отказались родители четверых детей. Врачи оценивают состояние еще двоих детей как удовлетворительное. Инцидент произошел в одном из бассейнов Таганрога, добавили в городской администрации.

«Родители четверых из шести детей, попавших в больницу с отравлением хлором в Таганроге, отказались от их госпитализации», — говорится в сообщении.

Инцидентом в таганрогском бассейне заинтересовались сотрудники регионального следственного комитета. Как отметили следователи, у пострадавших детей выявлены признаки отравления парами хлора. Подробности происшествия выясняются.

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дети хлор бассейн
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