Родители четверых детей отказались от их госпитализации после отравления хлором в Таганроге

Таганрог, 26 сентября. Шесть детей попали в больницу с отравлением хлором в Таганроге. Некоторые родители решили не оставлять их больнице, рассказали в администрации города.

Всего от госпитализации отказались родители четверых детей. Врачи оценивают состояние еще двоих детей как удовлетворительное. Инцидент произошел в одном из бассейнов Таганрога, добавили в городской администрации.

«Родители четверых из шести детей, попавших в больницу с отравлением хлором в Таганроге, отказались от их госпитализации», — говорится в сообщении.

Инцидентом в таганрогском бассейне заинтересовались сотрудники регионального следственного комитета. Как отметили следователи, у пострадавших детей выявлены признаки отравления парами хлора. Подробности происшествия выясняются.