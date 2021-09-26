Посол России в ФРГ: «СП-2» должен быть запущен вне зависимости от политической конъюнктуры

Москва, 26 сентября. Новое правительство Германии не должно дискредитировать российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он высказал ожидания Москвы относительно политики Берлина в отношении «СП-2» после выборов в бундестаг. Нечаев отметил, что договоренности должны выполняться, «невзирая на соображения политической конъюнктуры», передает ТАСС.

«Абсолютному большинству германских политиков очевидно: в условиях "энергетического разворота", отказа от атомной энергетики и угледобычи стране не обойтись без газа как "переходного сырья"», — пояснил Нечаев.

Россия готова поставлять в Германию газ на самых выгодных условиях, так как именно с этими целями и создавался «Северный поток — 2». Посол напомнил, что Москва и Берлин активно сотрудничают в различных сферах и имеют множество общих интересов.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов ранее заверил, что выборы в Германии никак не скажутся на сертификации «СП-2». Он пояснил, что реализация газопровода выгодна для самого Берлина.