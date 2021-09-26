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Посол России в ФРГ: «СП-2» должен быть запущен вне зависимости от политической конъюнктуры

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 21:56
Политика
Посол России в ФРГ: «СП-2» должен быть запущен вне зависимости от политической конъюнктуры
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 сентября. Новое правительство Германии не должно дискредитировать российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он высказал ожидания Москвы относительно политики Берлина в отношении «СП-2» после выборов в бундестаг. Нечаев отметил, что договоренности должны выполняться, «невзирая на соображения политической конъюнктуры», передает ТАСС.

«Абсолютному большинству германских политиков очевидно: в условиях "энергетического разворота", отказа от атомной энергетики и угледобычи стране не обойтись без газа как "переходного сырья"», — пояснил Нечаев.

Россия готова поставлять в Германию газ на самых выгодных условиях, так как именно с этими целями и создавался «Северный поток — 2». Посол напомнил, что Москва и Берлин активно сотрудничают в различных сферах и имеют множество общих интересов.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов ранее заверил, что выборы в Германии никак не скажутся на сертификации «СП-2». Он пояснил, что реализация газопровода выгодна для самого Берлина.

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германия сергей нечаев Северный поток — 2
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