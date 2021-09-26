Африканская правозащитница Натали Ямб предложила Мали и ЦАР подать в суд на Францию

Известный общественный деятель и активист Натали Ямб выразила уверенность в том, что правительства Центральноафриканской Республики и Мали должны подать в суд на бывшую метрополию, сообщает новостной портал Leader News.

По словам правозащитницы, последние неудачи и политические провалы Франции на международной арене привлекают внимание мировой общественности и все больше руководителей государств Черного континента убеждаются в том, что Париж ослаб и не имеет полного контроля над регионом.

«По этой причине, уважаемые лидер Мали Ассими Гоита и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера должны начать активную юридическую кампанию в судах против Пятой республики, чтобы наказать ее за годы унижений, временную потерю суверенитета, разграбление природных богатств и уничтожение демографического потенциала», — заявила Натали Ямб в своем видеоблоге.

Активист уверена, что Париж и дальше будет пытаться доминировать в Африке. Однако в связи с последними событиями все больше региональных держав увидят слабость бывшей метрополии и с удовольствием развернуться в сторону политически надежных союзников, которые не имеют колониальных замашек и готовы к сотрудничеству на равноправных условиях.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига во время выступления на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН подверг Францию резкой критике за отказ от взаимодействия в оборонной сфере и вывод военного контингента. По его словам, чтобы не оставаться один на один с боевиками различных террористических группировок, временные власти республики обратились за помощью к надежным партнерам из России.