Премьер-министр ЦАР обсудил с предпринимателями развитие малого и среднего бизнеса

Банги, 26 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел рабочую встречу с коллективом местных предпринимателей и обсудил вопросы развития малого и среднего бизнеса.

Мероприятие проходило в здании правительства. В нем приняли участие представители крупных национальных компаний и владельцы небольших фирм. Делегацию возглавил Жан Лебрен.

Стороны обсудили несколько тем, посвященных ускорению вывода республики из экономически нестабильного положения, которое образовалось в связи с действиями боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

В настоящее время угроза со стороны радикалов нивелирована правительственными войсками, подготовленными российскими инструкторами и власти могут заняться вопросами модернизации экономики.

«Мы обратились к премьер-министру Дондра за поддержкой в продвижении малого и среднего бизнеса, а также национального предпринимательства. Это в конечном итоге должно способствовать росту благосостояния граждан. Глава правительства выслушал и заверил нас, что тему поднимут на следующем заседании Совета министров», — заявил Лебрен.

Ранее члены министерства экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики проконтролировали ход строительных работ в третьем и пятом районе столицы ЦАР.