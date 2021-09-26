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Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
Происшествия
Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
wikimedia.org  /  Gubernatoria

Каламба, 26 сентября. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Очаг находился в 74 километрах к юго-западу от города Каламба, где проживают примерно 316 тысяч человек. Сейсмологи зафиксировали активность на глубине 98 километров.

Землетрясение не повредило инфраструктуру, информации о пострадавших также не поступало. Угрозы разрушений и образования цунами нет.

Подобные явления довольно часто происходят на Филиппинах и у их побережья. Подземные толчки силой в 4,5 балла ранее зафиксировали недалеко от берегов острова Миндоро. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 26 километров. Это землетрясение стало вторым на северо-западе от муниципалитета Мамбурао. В результате природного явления никто из местных жителей не пострадал, постройки также остались целыми.

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филиппины землетрясение цунами
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