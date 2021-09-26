Анамнез недели. Авиакатастрофа Ан-26, пермский стрелок и новый состав Госдумы

Почему авиакатастрофы с участием АН-26 становятся уже недоброй традицией, виновата погода или все же сам самолет? Откуда взялась тенденция брать с собой в школу вместо портфеля огнестрельное оружие и как теперь защитить детей? Как новый состав Госдумы будет справляться с непростыми задачами, которые поставил президент? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

На этой неделе руководитель фонда «Культурная столица» Алексей Матвеев обсудит наиболее острые вопросы вместе с публицистом и экспертом Центра социально-консервативной политики Игорем Кимаковским.

Эксперты проанализируют и сравнят ситуации, произошедшие с двумя аналогичными бортами, разбившимися на Камчатке и под Хабаровском. Жертвами авиакатастроф стали десятки россиян.

Еще одним трагическим дуэтом событий стали расстрелы 20 сентября в Перми и 11 мая в Казани. Дети оформляют оружие, делятся этим в социальных сетях, и тем не менее их никто не останавливает.

О том, чем в первую очередь займется новая Дума, по мнению Игоря Кимаковского, вы узнаете в новом выпуске программы «Анамнез недели».