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Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
Весь мир
Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 26 сентября. Переходный национальный совет Мали разработал и принял проект закона о создании военной академии, что в перспективе должно повысить боевой потенциал сил безопасности, сообщает издание Afrique Media.

Как предполагают авторы документа, училище «обеспечит планомерное и постоянное развитие навыков командного состава армии, полиции и жандармерии». Кроме того, выпускники смогут работать в гражданской сфере, например, в федеральных и региональных администрациях.

«Академия также станет местом исследований стратегий защиты и безопасности в сотрудничестве с научными группами. Офицеры, которые окончат курсы, займут высшие должности в Генеральном штабе и малийских Силах обороны и безопасности», — пишут сотрудники издания.

Тема создания подобного училища обсуждалась на протяжении последних нескольких лет. Однако только правительство Ассими Гоиты воплотит эту инициативу в жизнь.

Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
Global Look Press  / BRITTA PEDERSEN/dpa

«Сроки и место постройки академии пока не определены, но власти планируют потратить на его создание 2,5 миллиардов франков КФА», — добавляют в Afrique Media.

Ранее премьер-министр республики Шогель Кокалла Маига выступил на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН и рассказал, что Франция решила вывести войска из страны, поэтому в поисках поддержки Бамако обратился к надежным партнерам из России.

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