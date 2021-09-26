Спецназ Тихоокеанского флота ВМФ РФ на Камчатке отразил атаку «диверсантов» в ходе учений

Петропавловск-Камчатский, 26 сентября. Спецназ Тихоокеанского флота ВМФ РФ в ходе учений отбил атаку «диверсантов» на штаб объединенного командования войск и сил на Северо-востоке (ОКВС) России.

По легенде маневров, силы условного противника планировали скрытно проникнуть в штаб и командный пункт ОКВС с целью совершения диверсии. Получив сигнал об угрозе нападения диверсионных групп, подразделения ТОФ по тревоге выдвинулись к штабу ОКВС.

Военнослужащие отразили нападение более 20 условных диверсантов на территорию штаба, после чего блокировали и захватили нападавших.

«Все подразделения действовали слаженно и справились с поставленными задачами. В отработке вводной было задействовано более 80 военнослужащих и несколько единиц военной техники», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа провели спецучения в рамках контрольной проверки по итогам маневров «Запад-2021». Военнослужащие провели обработку малогабаритной и крупной техники с использованием станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, а также осуществили сбор и анализ грунта, задействовав машины химической разведки РХМ-4 и РХМ-6.