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Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
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Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
Весь мир
Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
Global Look Press  /  Wang Teng / Xinhua

Браззавиль, 26 сентября. Председатель переходного военного комитета Чада Махамат Идрис Деби Итно посетил конголезскую столицу, где провел встречу с президентом республики Дени Сассу-Нгессо.

Дружеский визит продлится еще два дня, за которые стороны должны подвести итоги двухстороннего сотрудничества и обменяться мнениями о ситуации на континенте. Основные затрагиваемые вопросы касаются экономического взаимодействия, модернизации системы здравоохранения, борьбы с пандемией COVID-19 и терроризмом.

Поскольку Республика Конго и Чад являются членами Африканского союза (АС) и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС), главы государств, вероятно, также рассмотрят вопросы, представляющие взаимный интерес в рамках укрепления роли региональных подгрупп.

Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
wikipedia.org  / Bagassi Koura (VOA) / Public Domain

По словам Махамата Идриса Деби Итно, новые власти предпринимают все возможное для того, чтобы переходный период завершился проведением всеобщих выборов в условиях национального примирения при повышенных мерах безопасности. 

После похорон предыдущего главы государства, молодой военный уже совершил несколько зарубежных поездок. Он последовательно посетил Нигер, Нигерию, Анголу и Францию.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики отправило гуманитарную помощь в чадские лагеря беженцев. Между странами сохраняются хорошие отношения, несмотря на недавний инцидент со вторжением чадской авиации.

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африка конго чад браззавиль Махамат Идрис Деби Итно
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