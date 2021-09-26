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Украинский депутат Кива заявил, что беглого ветерана АТО жестоко избила турецкая мафия
Происшествия
Украинский депутат Кива заявил, что беглого ветерана АТО жестоко избила турецкая мафия
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 26 сентября. Воевавшему в Донбассе «ветерану АТО» Михаилу Майману сломали позвоночник члены турецкой мафии, рассказал депутат Верховной рады Илья Кива.

Беглый украинский ветеран скрывался в Турции от правосудия и повышенного внимания СБУ. Однако вместо укрытия от закона Майман получил в другой стране перелом позвоночника, о чем рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

«Миша Майман, прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице», — написал депутат.

По словам депутата, ветерана Донбасса сильно избили и повредили ему позвоночник. Хотя жизни Маймана больше ничего не угрожает, ходить он будет не скоро и сейчас находится в госпитале.

В январе 2020 года Кива вступал в конфликт с Майманом, они подрались в киевском ресторане «Мокко». Кива утверждал, что Майман спровоцировал его на конфликт сам. В 2021 году скандальный ветеран покинул Украину, о чем написал в соцсетях. Своим подписчикам он заявил, что пошел на этот шаг из-за давления СБУ.

Ранее Кива раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, совершившего выпад в сторону России на ГА ООН из-за задержания подозреваемых в диверсии в Крыму. Кива считает слова украинского лидера безосновательными, ведь он сам преследует оппозиционных политиков.

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Все новости / Происшествия / Украинский депутат Кива заявил, что беглого ветерана АТО жестоко избила турецкая мафия
турция кива майман
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