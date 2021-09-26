Посол Нечаев: Россия готова работать с любым правительством Германии

Берлин, 26 сентября. Москва выступает за сотрудничество с новым правительством, которое будет сформировано по итогам выборов в бундестаг. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Россия с уважением принимает решение граждан Германии. Сотрудничество с Берлином будет на основе равноправия, прагматизма и поиска интересов. Москва выразила надежду, что новое руководство Германии будет учитывать стремление большинства граждан обеих стран жить в мире и согласии.

«Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения... Разумеется, без санкций, ультиматумов, иных несуразностей вроде спекуляций о намерениях разговаривать с нами с позиции силы», — заявил дипломат.

Парламентские выборы в ФРГ закончились. Избирательные участки по всей стране завершили свою работу. По предварительным данным, лидерами становятся Социал-демократическая партия Германии и ХДС/ХСС.