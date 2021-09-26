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«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
Спорт
«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
fckrasnodar.ru  /  Официальный сайт ФК Краснодар

Краснодар, 26 сентября. ФК «Краснодар» в воскресенье всухую победил «Сочи» со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко одержали победу, оставшись вдевятером.

Встреча двух команд прошла на стадионе «Краснодар». Счет в матче уже на третьей минуте открыл Эдуард Сперцян. Спустя 18 минут точным ударом отличился Реми Кабелла. Точку в матче поставил Гжегож Крыховяк, реализовав 11-метровый удар (64-я минута). Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу «Краснодара» со счетом 3:0, пишет RT.

Хозяева доигрывали матч вдевятером. На 39-й минуте арбитр удалил защитника краснодарцев Урошу Спаичу. В конце матча второй «горчичник» заработал полузащитник Александр Черников.

Благодаря победе «Краснодар», несмотря на деквалификацию главного тренера Виктора Гончаренко, поднялся на четвертое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея в копилке 16 очков. «Сочи» замыкает пятерку лидеров с 15 очками в активе.

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