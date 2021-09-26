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«Поднимается уже с трудом»: хореограф раскритиковал Волочкову в роли Кармен

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 21:09
Шоу-бизнес
«Поднимается уже с трудом»: хореограф раскритиковал Волочкову в роли Кармен
Prt Scr instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 26 сентября. Балетмейстер, заслуженный работник культуры республики Татарстан Алла Ахметшина считает, что Анастасия Волочкова давно не соответствует стандартам классического балета.

Известная балерина Анастасия Волочкова со времен работы в Большом театре трепетно любит образ Кармен. На днях на своей странице в Instagram она опубликовала фрагмент с одного из своих последних выступлений. В кадре артистка в роли страстной цыганки исполняет элементы из классического балета. Пользователи Сети уже подняли на смех Кармен в исполнение Волочковой с животиком, которая неуклюже мотается из стороны в сторону по сцене.

Хореограф Алла Ахметшина разделяет общее мнение: Волочкова потеряла былую форму и технику, поэтому не способна передать пластику главной героини. Балетмейстер предложила балерине попробовать себя в эстрадных номерах, ведь в классическом балете она выглядит смешно и нелепо. Как отметила хореограф, номер Волочковой в образ Кармен больше похож на самолюбование, чем на профессиональную работу балерины.

«Ее атлетические формы не соответствуют канонам академического балета <...> Прослеживается неуверенность и тяжеловатость исполнения даже не очень сложных элементов. На пальцы Анастасия также поднимается уже с трудом», — оценила выступление артистки Алла Ахметшина в беседе с Пятым каналом.

Анастасия Волочкова игнорирует всякую критику в свой адрес и упорно выходит на сцену. Кроме того, артистка продолжает судебные разбирательства с Большим театром, руководство которого ее уволило.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Поднимается уже с трудом»: хореограф раскритиковал Волочкову в роли Кармен
волочкова балет кармен
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