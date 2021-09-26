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Военнослужащие Балтфлота в ходе учений отработали стрельбу из стрелкового оружия и РПГ-7
Армия
Военнослужащие Балтфлота в ходе учений отработали стрельбу из стрелкового оружия и РПГ-7
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Балтийск, 26 сентября. Более 500 военнослужащих армейского корпуса Балтийского флота РФ принимают участие в стрельбах, которые проходят в рамках контрольных занятий.

Согласно информации Минобороны РФ, основной целью контрольных занятий является огневая подготовка военнослужащих, которые также отрабатывают навык скрытого перемещения к огневым точкам, тренируются в неполной сборке и разборке автомата Калашникова и зарядке магазина учебными патронами.

Офицеры и прапорщики выполняют упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова, призывники и контрактники, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, отрабатывают стрельбу из РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова, а мотострелки выполняют нормативы по метанию боевых гранат.

Ранее сообщалось, что летчики Балтийского флота РФ провели учебные полеты на истребителях Су-27 в Калининградской области. Отмечается, что пилоты отрабатывали технику группового пилотирования и элементы воздушного боя. В частности, перед ними была поставлена задача перехватить высотные скоростные цели и принудить их к посадке на аэродром.

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