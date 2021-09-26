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Гарик Мартиросян снял с себя ответственность за шутки комиков

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 21:03
Шоу-бизнес
Гарик Мартиросян снял с себя ответственность за шутки комиков
instagram.com  /  @martirosian_official

Москва, 26 сентября. Продюсер телевизионных проектов от Comedy Club Гарик Мартиросян заявил, что не готов брать на себя ответственность за неосторожные шутки российских комиков.

Гарик Мартиросян стал гостем очередного выпуска YouTube-шоу «А поговорить?», где в разговоре с Ириной Шихман сделал провокационное заявление. Оказалось, что шумен не проявляет никакой солидарности по отношению к российским комикам. По его словам, среди юмористов достаточно плохих парней, за которых он никогда не будет вступаться в скандалах из-за шуток.

«Плевать я хотел на всех комиков. <...> Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность? Правда, есть и хорошие юмористы, примерные отцы и приятные ребята, я их очень люблю, но я никогда в жизни не буду отвечать за комиков», — заявил Мартиросян.

Поводом для обсуждения этого вопроса стал скандал вокруг шутки Идрака Мирзализаде. Юморист произнес неосторожную фразу, которую посчитали разжигающей национальную рознь. Мартиросян уверен, что каждый комик самостоятельно должен отвечать за публично сказанные слова. Как считает телеведущий, никакой общности среди артистов разговорного жанра в целом не существует.

Гарик Мартиросян не стесняется шутить над собой. Летом он высмеял собственное фото с волосами в виде дерева. Соответствующий снимок был опубликован на его странице в Instagram.

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юмор мартиросян комик шутка comedy club мирзализаде
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