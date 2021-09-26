Виктория Боня назвала Ярушина «отвратительным немужчиной» после шоу «Звезды в Африке»

Москва, 26 сентября. Телеведущая, модель и блогер Виктория Боня крайне нелестно отозвалась о звезде сериала «Универ» Стасе Ярушине. Знаменитости вместе приняли участие в съемках шоу «Звезды в Африке».

Во время реалити-шоу Боня оказалась в центре скандала из-за сложностей с едой. По условиям проекта участники, плохо прошедшие испытания, оставались без пищи. Однако ведущая утверждает, что ей нельзя было голодать в связи с приемом таблеток, о чем знали администраторы и все другие участники.

После того, как оставшаяся без пищи модель устроила скандал на шоу, Ярушин, по словам Бони, за ее спиной говорил в будке для интервью, что она должна была понимать, куда едет. При этом актер знал, что блогер возмущается вовсе не из-за избалованного характера.

«А все по его комментариям потом думали, что я приехала плакать из Монако, что мне еду не дают. Для меня он проявился отвратительным немужчиной, который упал в моих глазах», — заявила телеведущая в интервью Sport24.

После съемок проекта «Звезды в Африке» Боня заподозрила, что Ярушин на самом деле женоненавистник, несмотря на наличие у него супруги. Как пояснила модель, такое впечатление сложилось у нее из-за отношения актера к представительницам противоположного пола.

Ранее Боня раскритиковала экс-супругу футболиста Павла Мамаева, модель Алану Мамаеву. По словам ведущей, бывшая жена игрока «Ростова» не хранила ему верность.