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Сборная России по мини-футболу уступила Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира
Спорт
Сборная России по мини-футболу уступила Аргентине в четвертьфинале чемпионата мира
rfs.ru  /  Михаил Шапаев -российский футбольный союз

Каунас, 26 сентября. Российская сборная по мини-футболу потерпела поражение в матче 1/4 финала планетарного первенства.

Второй четвертьфинальный матч девятого чемпионата мира по мини-футболу завершился на «Жальгирис-Арене». Сборная России встречалась с аргентинской национальной командой. Соперники по матчу плей-офф играли в финале чемпионата мира 2016 года. Сборной России не удалось взять реванш за поражение пятилетней давности.

На 25-й минуте игры ворота сборной России поразил Леандро Куццолино. Счет в игре сравнял Артем Антошкин. Форвард сборной России отличился на 35-й минуте поединка. В первом дополнительном тайме Янар Асадов имел отличную возможность поразить ворота аргентинцев, однако не сумел реализовать удар с десятиметровой отметки. В серии послематчевых пенальти победу одержала сборная Аргентины.

Ранее Олег Знарок во второй раз в тренерской карьере возглавил сборную России по хоккею. Под руководством наставника национальная команда выигрывала золото зимних Олимпийских игр 2018 года в корейском Пхенчхане.

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россия аргентина чемпионат мира мини-футбол четвертьфинал
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