Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 21:53
21:52
Весь мир
Африканская правозащитница Натали Ямб предложила Мали и ЦАР подать в суд на Францию
21:44
Происшествия
Жертвой лобового столкновения легковушек под Тамбовом стал один человек
21:44
Происшествия
Сообщение о минировании трех торговых центров Нижнего Новгорода поступило в МЧС
21:40
Весь мир
Премьер-министр ЦАР обсудил с предпринимателями развитие малого и среднего бизнеса
21:40
Общество
Морские пехотинцы вызволили тонущую машину и спасли водительницу в США
21:38
Происшествия
Геологическая служба США сообщила о подземных толчках у побережья Филиппин
21:36
Весь мир
Власти Мали создадут военную академию для старших офицеров
21:35
Спорт
«Краснодар» вдевятером разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ
21:32
Политика
Посол Нечаев: Россия готова работать с любым правительством Германии
21:29
Весь мир
Глава переходного военного совета Чада посетил с рабочим визитом Республику Конго
Все новости

Ливийский форум политического диалога призвал к созыву экстренного заседания
Весь мир
Ливийский форум политического диалога призвал к созыву экстренного заседания
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 26 сентября. Форум политического диалога (ФПД) потребовал проведения экстренного заседания для обсуждения препятствий в реализации дорожной карты.

В заявлении 46 членов обратились к спецпредставителю генерального секретаря ООН Яну Кубишу. Они призвали созвать внеочередную встречу ФПД на территории Ливии или за границей.

Подписавшие письмо намерены рассмотреть текущие проблемы в политическом процессе и предложить соответствующие механизмы для их решения. Члены ФПД заверили Кубиша, что настроены на «позитивные и активные действия».

Участники форума надеются на совместную с ООН работу, чтобы достичь желаемой стабильности и мира путем проведения президентских и парламентских выборов в назначенную дату — 24 декабря. Нынешняя ситуация, по их словам, близка к краху.

Это уже второй за месяц призыв к созыву заседания ФПД. Ранее 34 члена указали на необходимость срочного обсуждения правовых основ для проведения избирательного процесса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийский форум политического диалога призвал к созыву экстренного заседания
ливия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru