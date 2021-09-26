Ливийский форум политического диалога призвал к созыву экстренного заседания

Триполи, 26 сентября. Форум политического диалога (ФПД) потребовал проведения экстренного заседания для обсуждения препятствий в реализации дорожной карты.

В заявлении 46 членов обратились к спецпредставителю генерального секретаря ООН Яну Кубишу. Они призвали созвать внеочередную встречу ФПД на территории Ливии или за границей.

Подписавшие письмо намерены рассмотреть текущие проблемы в политическом процессе и предложить соответствующие механизмы для их решения. Члены ФПД заверили Кубиша, что настроены на «позитивные и активные действия».

Участники форума надеются на совместную с ООН работу, чтобы достичь желаемой стабильности и мира путем проведения президентских и парламентских выборов в назначенную дату — 24 декабря. Нынешняя ситуация, по их словам, близка к краху.

Это уже второй за месяц призыв к созыву заседания ФПД. Ранее 34 члена указали на необходимость срочного обсуждения правовых основ для проведения избирательного процесса.