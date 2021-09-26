Военный эксперт Бартош: США хотят вытеснить Россию из Индии любыми способами

Москва, 26 сентября. Соединенные Штаты намереваются вытеснить Россию из Индии, развивая с Нью-Дели военное сотрудничество, заявил военный эксперт Александр Бартош.

Американский лидер Джо Байден и индийский премьер-министр Нарендра Моди провели встречу, в ходе которой пришли к общему выводу о необходимости укрепления военного сотрудничества между Вашингтоном и Нью-Дели. Примечательно, что Индия также является и стратегическим партнером России, о чем недавно заявил заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов. Бывший директор Информационного центра по вопросам международной безопасности, член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош в комментарии для издания «ПолитЭксперт» объяснил, зачем американцы намереваются развивать военное сотрудничество с индийцами.

Соединенные Штаты недавно заключили с Великобританией и Австралией договор, в рамках которого был сформирован военный союз AUKUS, напомнил эксперт. По его словам, при помощи подобного альянса американцы получили новый инструмент влияния на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе. Поэтому для Вашингтона важно вытеснить из него Россию, объяснил Бартош. По его словам, во-первых, американцы хотят заместить российских производителей вооружений на индийском рынке собственными, а во-вторых, — лишить Москву возможности оказывать влияние на обстановку в регионе.

«Создание блока в случае успеха предоставит американцам новые рычаги воздействия на обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе. В связи с этим американцы предпринимают и будут наращивать шаги по выдавливанию России из Индии», — объяснил собеседник, почему США хотят «прогнать» Россию из Индии любыми способами.

Ранее китайские аналитики выразили уверенность в том, что США не рискнут начать войну с Россией из-за Индии. Эксперты напомнили, что Нью-Дели имеет огромный геополитический вес, ввиду чего многие страны хотят выстроить союзнические отношения с индийцами. По мнению журналистов, Вашингтон не станет нападать на РФ, так как мощная Индия может встать на сторону Москвы.