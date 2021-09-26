Макей: Евросоюз скептически относится к противникам белорусских властей

Минск, 26 сентября. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что во время участия в Генассамблее ООН имел возможность ознакомиться с оценкой Евросоюза противников официального Минска.

Представители международной организации скептически относятся к тем, кто настроен против белорусских властей. Такие мысли были высказаны конфиденциально, подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что на полях Генассамблеи ООН Макей встретился с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили конституционные реформы в Белоруссии и отношения между Минском и западными государствами.