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Морские пехотинцы вызволили тонущую машину и спасли водительницу в США
Общество

На видео, заснятом на телефон девушки, чья машина заглохла в потоке внезапно нахлынувшей воды, видно, как шестеро бравых пехотинцев, одетых в парадную форму, шагают к ней по колено в пучине и выталкивают транспортное средство на дорогу.

Спасенная с трудом сдерживает эмоции, называя происходящее «самой американской вещью на свете». Военные возвращались с традиционной американской похоронной процессии, где отряду выполнял роль гробоносцев. После случившегося благодарная американка встретилась с морскими пехотинцами в их казармах.

 «Так должны поступать все люди. Этот поступок не должен казаться чем-то из ряда вон выходящим. И если все будут помогать друг другу, я думаю, наша страна будет на верном пути», — отвечают капралы пехоты Митчелл Войтович и Джаред Тоснер.

Ролик с храбрым поступком морских пехотинцев стал вирусным и набрал более четыре миллионов просмотров в TikTok.

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