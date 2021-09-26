Бузова расплакалась во время исполнения песни «Сильная женщина» вместе с Булановой

Москва, 26 сентября. Певица Ольга Бузова вместе с заслуженной артисткой России Татьяной Булановой исполнила песню «Сильная женщина». В конце выступления звезда «Дома-2» не смогла сдержать эмоций.

В минувшие выходные на канале «Россия-1» стартовало новое шоу «Дуэты». Программа оказалась полна сюрпризами не только для зрителей, но и для самих звездных участников. Во втором выпуске сложилась неожиданная пара — исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова спела дуэтом с Татьяной Булановой.

Для звезды «Дома-2» выступление с именитой коллегой было очень волнительным моментом. В конце номера она не смогла сдержать эмоций и расплакалась, стоя на сцене. Позже Бузова объяснила, что ее растрогало «идеальное сочетание» — сам дуэт с Булановой и хит Аллы Пугачевой «Сильная женщина», который они вместе исполнили.

«Мы из одного города, и мы обе сильные женщины. Только женщина, которая испытывала боль, может проникновенно спеть о любви», – призналась звезда «Дома-2» за кулисами, утирая слезы.

Татьяна Буланова осталась довольна выступлением и похвалила Ольгу Бузову за исполнение и за смелость. По словам артистки, песня «Сильная женщина» сложная даже для исполнителя с многолетним стажем. В конце номера ведущие шоу Сергей Лазарев и Николай Басков рухнули перед звездными участницами на колени и прокричали коронную фразу звезды «Дома-2» — «Твои люди всегда с тобой!».

Известный продюсер Иосиф Пригожин ранее сообщил, что Бузова затаила на него обиду из-за слов о ее выступлении на сцене МХАТ имени Горького. По его словам, исполнительница хита «Мало половин» даже перестала с ним здороваться.