Радиообсерватория ALMA обнаружила новые галактики на краю Вселенной

Сантьяго, 26 сентября. Учёные нашли ранее неизвестные скопления звезд. Открытие увеличивает шансы обнаружить более древние космические объекты.

Во время наблюдений за галактиками REBELS-12 и REBELS-29 ученые заметили яркие выбросы на расстоянии в тысячи световых лет. По счастливой случайности ими оказались новые скопления звезд, которые получили названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Долгие годы они были скрыты от глаз исследователей за облаком космической пыли.



По словам ученых, обнаруженные скопления звезд расположены на границе пространства и времени. Исследования проводились на базе радиообсерватории ALMA в Чили. Международную группу возглавил доктор Йошинобу Фудамото, астроном Научно-исследовательского института науки и техники Университета Васэда в Японии.



По предположениям исследователей, найденные галактики образовались спустя 800 миллионов лет после зарождения Вселенной. Более того, они могут скрывать за собой более древние космические объекты, которые только предстоит изучить.



Ранее британские ученые определили, что Вселенная имеет оттенки бежевого. Полученный цвет был назван «космическим латте».