«РБК Инвестиции»: реальной тенденции к биржевому обвалу в октябре нет

Москва, 26 сентября. Эксперты «РБК Инвестиций» проанализировали историю возникновения приметы об «октябрьском проклятье» финансовых рынков.

Игроки на бирже считают, что именно в октябре высока вероятность обвала рынка. Примета пошла после нескольких громкий исторических падений, которые приходились на октябрь разных годов. Об этом сообщается в материале «РБК Инвестиции».

Специалисты вывели несколько психологических причин, которые могут оказывать влияние на рыночных игроков. Например, для американских бирж октябрь традиционно более волатилен из-за близости электорального процесса.

Несмотря на предысторию, «эффект октября» не работает в действительности, оставаясь на уровне ожиданий инвестора. Единственным доказанным отличием октября является статистически более частое однодневное изменение рейтинга S&P500 более чем на 1%.

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