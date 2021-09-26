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Журналист Борковски назвала «Северный поток — 2» прощальным подарком Меркель Путину
Политика
Журналист Борковски назвала «Северный поток — 2» прощальным подарком Меркель Путину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Берлин, 26 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель преподнесла российскому коллеге Владимиру Путину прощальный подарок перед уходом с должности.

Об этом заявила польский журналист Моника Борковски. Корреспондент подчеркнула, что Меркель является сторонницей германо-российского сотрудничества. Отношения двух стран складывались десятилетиями.

«Символом германо-российского сотрудничества стал газопровод “Северный поток — 2”», — процитировали Борковски на сайте «ПолитРоссии».

Перед уходом с поста канцлера Меркель пыталась обеспечить газопроводу «СП-2» хорошее будущее. Она провела по этому вопросу переговоры с лидером США Джо Байденом. Итогом саммита стал отказ американской стороны от санкций в отношении проекта. Борковски считает, что решимость Германии помогла РФ завершить строительство трубопровода и преодолеть сложности, связанные с его реализацией.

«”Северный поток – 2” — прощальный подарок Меркель Путину», — рассказала журналист.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель намерена завершить политическую карьеру. В Германии 26 сентября прошли парламентские выборы. После избрания нового главы исполнительной власти и формирования правительства канцлер покинет свой пост.

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путин меркель россия германия
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