Путин полюбовался игрой котят снежного барса в Сибири

Москва, 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин посмотрел записи с видеоловушек, установленных в сибирской тайге. Материалы продемонстрировал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

Российский лидер увидел кадры с резвящимися снежными барсами. Киселев обратил внимание, что на видео запечатлены молодые представители вида.

«Ну котята! Все котята любят играть!» — сказал директор заповедника.

Киселев также показал запись удачной охоты медведя на сибирских козерогов. При этом он обратил внимание, что численность парнокопытных довольно высока. Путин поинтересовался, сколько медведей обитают в заповеднике.

«Медведей сложно посчитать, но примерно около шестисот», — ответил Киселев.

Во время прогулки президент оказался рядом с берлогой. Как заметил директор заповедника, натоптанные дороги свидетельствуют о большом количестве медведей в округе. Также Путин встретил в Сибири маралов (оленей), которые выскочили прямо к его автомобилю.

Компанию Путину в тайге составил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, лидер страны провел там несколько дней после поездки на Дальний Восток. Путин и Шойгу рыбачили, гуляли по горам и сплавлялись на катере.